Matières sensibles Journées européennes des métiers d’art Salle des fêtes Saint-Setiers, vendredi 5 avril 2024.

Dans le cadre des Journées européennes des métiers d’art, exposition, ateliers

Exposition 10h00-12h30 et 13h30-18h00

4 femmes, 4 matières

* Aurélie Salat, modiste feutrière de Simone et compagnie

* Emmanuelle Pajot-Escudier, vannerie sauvage de l’atelier de la molinie bleue

* Delphine Thellier, peintre

* Sylvie Lecadet, céramiste

Vernissage le vendredi à 18h00.

Le vendredi, ateliers découverte des matières d’1h00, du bout des doigts , pour les structures du territoire (écoles, établissements médico-sociaux, …). Sur inscription

Le samedi atelier de pratique pour individuels adultes

Tester votre créativité avec les 4 matières laines, végétaux, couleurs, terres

Tarif de la journée (matières et cuisson) 20 €

Horaires de l’atelier 9h30-17h30 Repas partagé tiré du sac Sur inscription au 06 75 61 63 15 Nombre de places limité. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Salle des fêtes Route du Mas D Artige

Saint-Setiers 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine sylecadet@yahoo.fr

L’événement Matières sensibles Journées européennes des métiers d’art Saint-Setiers a été mis à jour le 2024-03-12 par Office de Tourisme de Haute Corrèze