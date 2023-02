Matière(s) Première(s) THEATRE DES 2 RIVES, 5 avril 2023, CHARENTON LE PONT.

Matière(s) Première(s) THEATRE DES 2 RIVES. Un spectacle à la date du 2023-04-05 à 20:30 (2023-04-05 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros.

Gratuit pour les moins de 5 an(s) La danse afro, une danse en pleine effervescence issue du continent africain, fait aujourd’hui vibrer la jeunesse du monde entier. Sensuelle, frénétique, ancrée dans des racines multiculturelles à la fois traditionnelles et urbaines, elle nous ramène au langage primordial du corps. Matière(s) première(s) propose un voyage initiatique dans l’univers des musiques afro, soul et rap, où les corps de six danseurs afro révèlent la beauté intemporelle et la brutalité fondamentale du monde. De la rage impuissante aux prières pour les ancêtres, de la reconstruction d’identités bafouées à la nécessité viscérale de danser pour ne pas se soumettre, six corps aux parcours et aux problématiques convergentes se rassemblent pour exorciser leurs démons. Une sorte de rituel scénarisé qui dévoile la réalité d’un continent où la vie et la mort se côtoient et où sexe, danse, musique, violence, profit et politique sont intimement liés. Les mouvements des danseurs font explicitement référence à la colonisation, à l’esclavage, aux mécanismes de domination culturelle et mentale, à la violence militaire et au pillage des ressources. Par la simplicité de la danse, par la présence des corps et par les symboles des gestes, la chorégraphie nous amène à questionner les rapports de force sur lesquels reposent les relations entre l’Afrique et l’Occident. Ce spectacle est en coréalisation avec la Briqueterie CDCN du Val-de-Marne.

THEATRE DES 2 RIVES CHARENTON LE PONT 107, rue de Paris Val-de-Marne

