Matières Dangereuses Comment limiter les risques lors du transport Melle, jeudi 28 mars 2024.

Matières Dangereuses Comment limiter les risques lors du transport

par Delphine BREUNINGER

Dr en Chimie, Responsable logistique chez BASF Ludwigshafen

Résumé On ne transporte pas des matières inflammables ou toxiques comme on transporte du lait ou du sable. Lors de cet exposé seront discutées les notions de danger et de risque, avant de définir ce que l’on désigne sous le terme de matières dangereuses et les dangers potentiels que celles-ci représentent. On s’intéressera ensuite aux mesures mises en place par les législateurs pour minimiser les risques lors du transport de tels produits. Enfin on abordera les problématiques liées à l’avenir des transports en considérant les aspects de respect de l’environnement, de sécurité et de durabilité. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 18:30:00

fin : 2024-03-28 20:00:00

Salle Maurice Martin (ancienne mairie)

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine j-paul.quintard@orange.fr

