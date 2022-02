Matières à l’Œuvre Bavent, 1 avril 2022, Bavent.

Matières à l’Œuvre Bavent

2022-04-01 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-03 18:00:00 18:00:00

Bavent Calvados Bavent

C’est toujours avec le même plaisir que durant ces trois jours la Poterie du Mesnil de Bavent participera aux JEMA 2022 (Journées Européennes des Métiers d’Art) cette manifestation qui regroupera 30 artisans d’arts, artistes et créateurs sur son site de production, ces passionnés travaillant la terre, le métal, le cuir, le verre ou bien le textile entre autres, seront à la disposition des visiteurs pour présenter à la vente leurs toutes dernières créations et se feront un plaisir d’échanger et de partager leur savoir-faire, et pourquoi pas susciter des vocations.

Les samedi et dimanche la visite des ateliers et des démonstrations seront proposées, ainsi que des animations estampage à partir de 11h, sur réservation et par groupes de 10 personnes.

La déambulation libre sur notre site, laissera toute liberté pour déambuler, se laisser aller à la rêverie, et ainsi profiter pleinement de ce moment de répit que ces lieux hors du temps proposent. Et si le temps le permet des tables et des bancs sont mis à la disposition des promeneurs, permettant de faire une pause et profiter des cet espace hors du temps.

Nous accueillerons le public de 10 heures à 12 heures et de 13 heures à 18 heures du vendredi matin au dimanche soir.

poterie@poterie-bavent.com +33 2 31 84 82 41 http://www.poterie-bavent.com/

La Poterie du Mesnil de Bavent

Bavent

