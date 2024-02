Matière solaire _ Vernissage exposition Conservatoire de Pantin Pantin, samedi 9 mars 2024.

Matière solaire _ Vernissage exposition MATIERE SOLAIRE est un projet d’exposition qui réunit quatre

artistes _ Chia Wen TSAI, Nicolas BRALET, Sabrina ISSA,

François-David COLLIN _ qui ont pour préoccupation l’expressivité du vivant. Samedi 9 mars, 18h00 Conservatoire de Pantin Entrée libre

Projet pour l’espace d’exposition du Conservatoire à Rayonnement Départemental Jacques Higelin de Pantin

Avec les oeuvres de Nicolas Bralet, Chia Wen Tsai, Sabrina Issa et François-David Collin.

/// Commissariat : Samuel Aligand

Il leur est proposé ici d’amplifier des oeuvres existantes et aussi de

produire des créations inédites afin de transformer l’espace d’exposition

du conservatoire en surface sensible.

Ainsi celui-ci pourrait accueillir entre autre l’oeuvre intitulée ‘’Concerto

pour montée de sève’’ réalisée par Nicolas Bralet, Sabrina Issa

et François David-Collin. Cette installation in situ est une orchestration

lumineuse et sonore en temps réel d’un espace au rythme des

variations de vitesse et d’intensité de la sève ascendante dans une

plante, un arbre ou une forêt.

D’autres oeuvres pourraient s’inscrire dans l’espace d’exposition

notamment autour de la vision des abeilles, des comportements

nocturnes de la faune sauvage des forêts en France ou encore des

rythmes cosmiques du ciel, du soleil et de l’eau (voir la présentation

des artistes et des oeuvres ci-contre).

Avec comme dénominateur commun les différents états de la lumière

pour angle d’approche, ce projet d’exposition est une invitation

méditative à s’émanciper d’une vision anthropocentrique du monde,

des êtres et des choses.

A l’occasion du vernissage de l’exposition découvrez la performance sonore de Nicolas Bralet, « Matière solaire » :

Aux origines des vagues vont et viennent, des rayons traversent.

La faune anime l’étendue. Les sons improvisent, composent, « comprovisent » le temps d’une écoute. Ils modèlent l’espace .

Exposition à découvrir du samedi 9 mars au vendredi 24 mai 2024.

Conservatoire de Pantin 49, avenue du Général Leclerc 93500 Pantin Pantin 93500 Mairie – Hoche Seine-Saint-Denis Île-de-France

exposition photographie

Chia-Wen Tsaï