Matière noire La Souris Verte Épinal, jeudi 11 avril 2024.

Matière noire La Souris Verte Épinal Jeudi 11 avril, 20h30

Début : 2024-04-11 20:30

Fin : 2024-04-11 23:59

Envoyez-vous en orbite le 11 avril pour une soirée spatiale regroupant performance, concerts et animations. Jeudi 11 avril, 20h30 1

https://www.helloasso.com/associations/rhyzome/collectes/soiree-matiere-noire

Les étudiants en 2e année de l’option Design d’Expression à l’ÉSAL Épinal s’approprient une nouvelle fois les lieux de la Souris Verte et vous invitent à un voyage unique, la tête dans les étoiles !

Les étudiants plasticiens, musiciens et danseurs messins se joindront aux spinaliens pour cette soirée pluridisciplinaire mise en place en collaboration avec La Souris Verte et clôturant les 12h de l’Étudiant.

Au programme : Chewmi / Geko Dot / Média Compost / Breaking Fuel / Julia Blumberg / Bagarces / Manda

Suivre la création de l’évènement sur Instagram : @matiere_noire_esal

La Souris Verte 17 rue des Etats-Unis, 88000 Epinal Épinal 88000 Vosges