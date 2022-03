Matière IRIDESCENT: LAZE b2b APG, Yenkov, Desire, G.ear La Place des Canailles (Les Dock Village), 25 mars 2022, Marseille.

La Place des Canailles (Les Dock Village), le vendredi 25 mars à 18:00

On se retrouve une fois de plus à La Place des Canailles, pour notre rendez-vous mensuel : IRIDESCENT Nous vous avons concocté une programmation Techno, Break, Acid et Ghetto, mais découvrez aussi nos guests dans la jungle, l’espace des curiosités et adorez nos étincelantes Drag Queen prêtes à brûler la scène grâce à un show mémorable. __________________ Line Up: Laze (Caisson Gauche-Records) b2b APG (Animals Industry) [https://soundcloud.com/laze_music](https://soundcloud.com/laze_music) [https://soundcloud.com/apgotyefada](https://soundcloud.com/apgotyefada) G.ear (Matière) [https://soundcloud.com/universe-of-gear](https://soundcloud.com/universe-of-gear) Yenkov (Vénus Club) [https://soundcloud.com/yenkov](https://soundcloud.com/yenkov) Desire [https://soundcloud.com/desiremusichouse](https://soundcloud.com/desiremusichouse) __________________ Stands La Lolita du crime (Tattoo) [https://www.instagram.com/lalolitaducrime/](https://www.instagram.com/lalolitaducrime/) Lova Loca (Nails) [https://www.instagram.com/lovaloca.nails/](https://www.instagram.com/lovaloca.nails/) Calypsau (Prints/upcycled clothing) [https://www.instagram.com/calypsau/](https://www.instagram.com/calypsau/) The House Upside Down (Prints) [https://www.instagram.com/thehouseupsidedown/](https://www.instagram.com/thehouseupsidedown/) __________________ Queens: Bettie Bitch [https://www.instagram.com/bettie_bitch/](https://www.instagram.com/bettie_bitch/) Clara Mydia [https://www.instagram.com/clara_mydia_queen/](https://www.instagram.com/clara_mydia_queen/)

La Place des Canailles (Les Dock Village) 10 place de la Joliette 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T18:00:00 2022-03-25T02:00:00