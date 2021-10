Aix-en-Provence Aix-en-Provence Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Matière et lumière Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône L’argile a toujours séduit Annie Dupuis-Minervini. C’est avec différentes terres lisses ou chamottées qu’elle a réalisé ses sculptures animalières où se conjuguent puissance et mouvement et où se devine le travail de la main et de l’outil.



Attirée par la lumière et la matière en photographie, Danièle Le Boënnec s'est essayée, un matin glacé, à des prises de vue inspirée par ce qui aurait pu paraître anodin. Exposition à la galerie Azimut des photographies de Danièle Le Boënnec et des sculptures d'Annie Dupuis-Minervini https://www.galerieazimut.com/



dernière mise à jour : 2021-10-01

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Azimut 1 bis Rue Matheron Ville Aix-en-Provence lieuville 43.52996#5.44979