Matière à Rêver Matière à Rêver, Boutique des créateurs, Atelier Catherine DERRIER, 27 mars 2023, Sens.

Matière à Rêver 27 mars – 2 avril Matière à Rêver, Boutique des créateurs, Atelier Catherine DERRIER

Matière à Rêver

Chaque créatrice et créateur du collectif ‘’Matière à rêver’’ représente

une facette de la diversité et du savoir-faire qui anime les ateliers d’art de l’Yonne.

Chacune, Chacun liés à leur matière et pratique de prédilection proposent une approche inhabituelle et surprenante de l’objet d’art.

Catherine Derrier Créations Papier, Sculptures,

Montserrat Torrents Créations Porcelaine & émaux de cendre.

Sophie Chemin Créations Lampe Céramique

Michel Moglia Créations Peinture,

Marie Desforge Peinture Décorative Tenture,

Venez nous rejoindre et nous rencontrer au 48 Grande Rue à Sens où nous serons heureux de vous présenter nos savoirs-faire et de partager nos explorations et nos recherches du lundi 27 mars au dimanche 2 Avril.

Proposition d’un Atelier autour du Papier pour enfant et adulte.

Mercredi 29 Mars de 14H à 17H Atelier Papier Paperoles

Matière à Rêver, Boutique des créateurs, Atelier Catherine DERRIER 51 Quai des Sablons, 89100 Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0641540311 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0662125516 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T14:00:00+02:00 – 2023-03-27T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

#JEMA2023#papier#porcelaine#céramique#luminaire#tenture#sculptures #faitmain##savoirfaire#art#regionbourgogne#journeedesmetiersdart#artisan

photo réalisées par les artisans eux même. Montserrat Torrents, Michel Moglia, Catherine Derrier, Sophie Chemin, Marie desforge