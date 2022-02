MATHYS UN RAYON DE SOLEIL – EVÈNEMENT THÉÂTRAL Saffré, 5 mars 2022, Saffré.

MATHYS UN RAYON DE SOLEIL – EVÈNEMENT THÉÂTRAL Salle Saint Pierre 22 Avenue du Château Saffré

2022-03-05 – 2022-03-05 Salle Saint Pierre 22 Avenue du Château

Saffré Loire-Atlantique Saffré

L’association Mathys un rayon de soleil a été créé en 2015 par Alexandra et Arnaud Fronteau, parents de Mathys, 5 ans, décédé d’une gliomatose cérébrale.

La gliomatose cérébrale est un cancer très rare et très agressif qui reste, pour le moment, incurable et inopérable. Les espoirs sont quasi inexistants pour les enfants atteints.

L’association à trois objectifs : financer la recherche, sensibiliser le grand public et soutenir les enfants malades. Les fonds récoltés lors des représentations théâtrales seront donc reversés à la recherche.

Tarifs : 7€ adultes / 3€ enfants de 3 à 10 ans.

Tous les bénéfices reviendront à l’association pour lutter contre le cancer pédiatrique.

Réservations téléphoniques possibles à partir du 14 février, du lundi au vendredi de 18h30 à 20h. Des permanences pour vente de billets auront lieu à la salle verte les samedis 19 et 26 février et le samedi 5 mars de 10h à 12h30.

Informations et réservations auprès de l’association Mathys un rayon de soleil

Saynètes de “la Compagnie des Débarqués” autour de “C’est quoi l’Amour”. Tous les bénéfices serviront à financer la recherche contre le cancer chez l’enfant.

asso@mathys-unrayondesoleil.fr +33 6 38 86 29 56 http://mathys-unrayondesoleil.fr/

