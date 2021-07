Mathis Haug péniche spectacle, 19 novembre 2021-19 novembre 2021, Rennes.

Mathis Haug

péniche spectacle, le vendredi 19 novembre à 20:30

Mathis Haug est un bluesman franco-allemand déjanté et atypique. Il vous offre une traversée musicale qui abolit les frontières du blues, de la folk et du bluegrass. Un folk-blues contemporain de grande classe, qui n’est pas sans rappeler Ben Harper ou Moriarty. Avec sa voix chaude, profonde et éraillée, il nous évoque Leonard Cohen ou Tom Waits. Mais toute comparaison paraîtra futile tant Mathis Haug possède un univers musical qui lui est propre. Le dépouillement voulu de ses arrangements porte au premier plan sa voix au grain si particulier, qui vous transperce l’âme et le cœur dès la première écoute. “Guitariste génial de subtilité, la virtuosité de ses phrasés ne dénature en rien l’intention définitivement rock de ses riffs. Mais c’est surtout sa voix, d’une grâce irrésistible qui structure le tout d’une empreinte absolument unique.” L’Express. Avec son acolyte Benoit Nogaret et leurs deux guitares acoustiques, ils revisitent l’univers du musicien légendaire Doc Watson. Une musique entrainante et pleine d’énergie, où les guitares interagissent et répondent en permanence à la voix soul de Mathis. Here’s to you Mr Watson ! Production Péniche spectacle dans le cadre du festival « Jazz à l’Ouest »

Payants (12.5€ – 14€)

Voix du monde – Blues folk country

péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France Rennes Ille-et-Vilaine



