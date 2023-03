Portes ouvertes de l’atelier vitrail chez Mathilde Will Mathilde Will, Atelier vitrail. Vitry-sur-Seine Catégories d’Évènement: Val-de-Marne

Vitry-sur-Seine

Portes ouvertes de l’atelier vitrail chez Mathilde Will Mathilde Will, Atelier vitrail., 28 mars 2023, Vitry-sur-Seine. Portes ouvertes de l’atelier vitrail chez Mathilde Will 28 mars – 2 avril Mathilde Will, Atelier vitrail. Découvrir un métier lumineux Venez à la rencontre de Mathilde Will, artiste vitrailliste, qui vous fera découvrir son univers où le contemporain cohabite avec le Moyen-âge. Vous découvrirez la peinture sur verre, mais également voir en direct les différentes étapes de création d’un vitrail. Un tirage au sort sera effectué afin de remporter une suspension en verre de sa création. Retrouvez Mathilde sur Instagram : mathilde._.will

Ou bien sur son site : www.mathildewill.com Mathilde Will, Atelier vitrail. 19 rue planquette 94400 vitry sur seine Vitry-sur-Seine 94400 Coteau – Malassis Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « http://www.mathildewill.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T10:00:00+02:00 – 2023-03-28T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 vitrail histoire Mathilde Will

Détails Catégories d’Évènement: Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine Autres Lieu Mathilde Will, Atelier vitrail. Adresse 19 rue planquette 94400 vitry sur seine Ville Vitry-sur-Seine Departement Val-de-Marne Lieu Ville Mathilde Will, Atelier vitrail. Vitry-sur-Seine

Mathilde Will, Atelier vitrail. Vitry-sur-Seine Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitry-sur-seine/

Portes ouvertes de l’atelier vitrail chez Mathilde Will Mathilde Will, Atelier vitrail. 2023-03-28 was last modified: by Portes ouvertes de l’atelier vitrail chez Mathilde Will Mathilde Will, Atelier vitrail. Mathilde Will, Atelier vitrail. 28 mars 2023 Atelier vitrail. Vitry-sur-Seine Mathilde Will Vitry-sur-Seine

Vitry-sur-Seine Val-de-Marne