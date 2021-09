Meung-sur-loire Atelier Mathilde Millot Meung-sur-Loire Mathilde Millot – Portes ouvertes Ateliers d’artistes Atelier Mathilde Millot Meung-sur-loire Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire

du samedi 16 octobre au dimanche 17 octobre à Atelier Mathilde Millot

Dans le cadre des Portes ouvertes aux Ateliers d’artistes 2021, retrouvez Mathilde Millot, peintre, dans son atelier. La peinture devenant une véritable passion l’amène à exposer à partir de 1995. De formation en partie autodidacte, elle a complété ses compétences personnelles par des stages dont un mené par l’Artiste Ben Ami Koller. Sa technique favorite a été longtemps le pastel sec, offrant spontanéité d’exécution et plaisir tactile avec la matière. Elle crée des compositions abstraites tout en privilégiant la matière et l’harmonie des couleurs

Voir http://mathildemillot.ultra-book.com/

Venez admirer des toiles aux couleurs envoûtantes Atelier Mathilde Millot 11 rue Porte d’Armont, Meung-sur-loire Meung-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T19:00:00;2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T19:00:00

