2023-09-30 – 2023-11-30

Gravures.

Mathilde Loisel est née en 1980, elle suit un cursus Arts Plastiques dès le collège à Brécey puis au Lycée Littré d’Avranches. Après des études en Histoire de l’art, elle découvre la gravure lors d’un échange Erasmus à Hildesheim en Allemagne en 2003. Les contraintes de la matière libère son expression et elle expérimente les multiples possibles de la gravure.

En 2014, elle revient s’installer en Normandie, dans la baie du Mont-Saint-Michel, un retour qui s’accompagne d’une réflexion sur l’identité et ses origines. Elle continue de développer sa pratique artistique en parallèle de l’enseignement des Arts Plastiques jusqu’en 2021 pour finalement assumer le choix de la création.

Aujourd’hui Mathilde alterne entre résidence artistique, création personnelle, projet d’édition et interventions autour de la gravure.

Elle s’inspire du territoire de son enfance, la baie du Mont-Saint-Michel et plus précisément Saint-Jean-le-Thomas au bout de la mer où elle a ancré son atelier de gravure.

La technique de la linogravure lui permet de creuser la matière avec force et retenue. L’image imprimée garde l’empreinte de ce processus, il en résulte une forme de délicatesse brute propice à la narration.

Cette exposition présente des gravures qui racontent des légendes et des contes de Normandie et d’ailleurs.

Rencontre avec l’artiste : samedi 30 septembre, de 16h à 18h.

Entrée gratuite 7j/7, de 9h à 19h en semaine – de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 le week-end.

equipe@cara-meuh.com +33 2 33 70 82 40

