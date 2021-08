Paris Les Piaules Paris Mathilde Lemoine en Dj set aux Piaules belleville Les Piaules Paris Catégorie d’évènement: Paris

Vendredi 27 Août, nous accueillons Mathilde Lemoine pour un Dj set comme elle en a le secret ! Mathilde, c’est une énergie contagieuse, une playlist éclectique, dancefloor et déjanté ! Son plaisir est le partage des good vibes comme l’atteste ses playlists sous le nom tristesse_et_scandale dans spotify ! Venez nous rejoindre aux Piaules le bar ouvert à tous, aux touristes de passage comme aux Parisiens pur jus, avec une carte Frenchy. Un lieu idéal pour faire la rencontrer de personnes du monde entier autour d’un cocktail, une bière parisienne ou une de nos planches. ========= Entrée Gratuite de 21h à 2h ! Vendredi 28 Février 2020 Happy Hour 17h-20h Cocktails : 6€ – Bière : à partir de 4€ 59 Boulevard de Belleville Paris [https://www.instagram.com/mathlmne](https://www.instagram.com/mathlmne) [https://www.instagram.com/tristesse_et_scandale](https://www.instagram.com/tristesse_et_scandale) [https://soundcloud.com/mathilde-lemoine-1](https://soundcloud.com/mathilde-lemoine-1)

