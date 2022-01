Mathilde Gardien La caverne Jazz Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Mathilde Gardien La caverne Jazz, 4 février 2022, Marseille. Mathilde Gardien

La caverne Jazz, le vendredi 4 février à 20:45

Chers Caverneux c’est un pas de plus qui est franchi vers l’écoute et la délicatesse avec ce magnifique duo guitare-voix formé après la rencontre de Mathilde et Romain Salmon. ils nous livrent le tissage lumineux et intimiste d’une voix soyeuse accompagnée du plus bel instrument du monde : la guitare. Pensez à réserver au 07 54 23 05 43. ♫JAZZ♫ La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-04T20:45:00 2022-02-04T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La caverne Jazz Adresse 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Ville Marseille lieuville La caverne Jazz Marseille Departement Bouches-du-Rhône

La caverne Jazz Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Mathilde Gardien La caverne Jazz 2022-02-04 was last modified: by Mathilde Gardien La caverne Jazz La caverne Jazz 4 février 2022 La caverne Jazz Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône