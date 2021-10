Caen Caen Caen, Calvados Mathilde et Guillaume, sacrés normands ! Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Mathilde et Guillaume, sacrés normands ! Caen, 28 octobre 2021, Caen. Mathilde et Guillaume, sacrés normands ! Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames (salle Mathilde) Caen

2021-10-28 20:30:00 – 2021-10-28 Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames (salle Mathilde)

Caen Calvados La Région Normandie et l’Abbaye-aux-Dames organise des animations familiales à l’occasion des vacances scolaires.

1074. Vous voici au rendez-vous fixé par le Duc et la Duchesse de Normandie, Guillaume Le Conquérant et son épouse, la grande Mathilde ! Dans une déambulation drôle et pleine de rebondissements, le couple le plus puissant de son temps vous emmène dans ses batailles, ses amours, ses guerres … et ses petits secrets !

Par la compagnie “La Belle envolée”

À partir de 8 ans.

Sur réservation par mail : abbayeauxdames@normandie.fr

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames (salle Mathilde) Ville Caen lieuville Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames (salle Mathilde) Caen