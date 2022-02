MATHILDE | Concert Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: La Chapelle-Saint-Mesmin

Loiret

MATHILDE | Concert

Espace Béraire, le samedi 19 mars à 20:00

Espace Béraire, le samedi 19 mars à 20:00 Tarif plein : 9 € / Tarif réduit : 4 €

Chanteuse moderne et engagée, Mathilde défend dans ses textes la beauté et la nécessité du vrai, l’émancipation, l’amour et la liberté. Espace Béraire La Chapelle st Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T20:00:00 2022-03-19T21:30:00

