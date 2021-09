Mathieu Werchowski – Riverrun Musée du Saut du Tarn, 26 septembre 2021, Saint-Juéry.

Mathieu Werchowski – Riverrun

Musée du Saut du Tarn, le dimanche 26 septembre à 17:00

_Dans le cadre du festival Riverrun._ _Le GMEA – Centre National de Création Musicale d’Albi – Tarn s’associe_ _pour la 4ème année consécutive au musée du Saut du Tarn et invite_ _Mathieu Werchowski._ Armé de son violon ou de son alto monté avec des cordes de guitare électrique, Mathieu Werchowski s’aventure sur des terrains souvent inexplorés par ces instruments et les fait sonner de façon peu coutumière. Depuis 25 ans, il baigne dans le monde de l’improvisation et performe régulièrement dans des solos tout en intensité. Tantôt lyrique, riche en images, répétitive ou aérienne, sa musique s’offre à l’auditeur prêt à suivre un chemin escarpé qui mène là où la grande route ne conduit pas. Ce concert solo sera l’occasion de fêter la sortie de Noir Paradis, dernier disque du musicien et compositeur, enregistré dans des acoustiques particulières de la région albigeoise, provenant autant de sites naturels que d’infrastructures industrielles. Un concert qui offre son lot de promesses poétiques et soniques… **_Dimanche 26 septembre à 17h au Musée du Saut du Tarn_** _Gratuit | Tout public | Durée 1h | Réservation conseillée au musée_ **_FESTIVAL RIVERRUN_** _Le festival Riverrun est un rendez-vous incontournable de la création musicale en Occitanie. Pendant un mois le Centre National de Création Musicale d’Albi-Tarn propose de contempler le monde qui nous entoure à travers le prisme de l’expérimentation musicale, en pensant avec nos oreilles et en écoutant avec notre esprit._ _Riverrun, donne voix et place aux musiques instrumentales ou électroniques, improvisées ou écrites, acoustiques ou électriques, à la phonographie ou au théâtre musical, pour ne citer que quelques-unes des variétés de l’éco-système de la création musicale actuelle._ _Retrouvez toute la programmation sur_ [_[www.gmea.net](www.gmea.net)_](www.gmea.net)

Gratuit, réservation conseillée au musée

Concert de Mathieu Werchowski – Festival Riverrun

Musée du Saut du Tarn 2 impasse des Acieries, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry Tarn



