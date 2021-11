Mathieu Stepson “Êtes-vous bien attentifs ?” Magie éxpérimentale Caen, 2 décembre 2021, Caen.

Mathieu Stepson “Êtes-vous bien attentifs ?” Magie éxpérimentale Centre des Congrès 13 Av. Albert Sorel Caen

2021-12-02 21:00:00 21:00:00 – 2021-12-02 22:30:00 22:30:00 Centre des Congrès 13 Av. Albert Sorel

Caen Calvados

Via un film, le public découvre que Mathieu à l’étrange impression d’avoir déjà vécu le spectacle de ce soir, mais hier soir…

Puis en retrouvant un indice dans sa poche, il n’a plus de doute, ce n’est ni une impression, ni un rêve…

Il décide alors de noter tous ses souvenirs sur la première chose qu’il a sous la main, un journal … et arrive avec sur scène.

Avec un style moderne et dynamique, Mathieu STEPSON (La France a un incroyable talent M6 – Diversion TF1…), réalise ici un one man show surprenant fondé sur une mise en scène innovante et originale.

