Mathieu Sempere – Tout en Chansons SALLE BRASSENS, 25 février 2023, SETE.

Mathieu Sempere – Tout en Chansons SALLE BRASSENS. Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 15:30 (2023-02-25 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

Ténor et voix Lead du célèbre groupe « Les Stentors » aux nombreux disques d’or, Mathieu SEMPERE nous livre ici son spectacle solo autour de NOEL, Luis Mariano et la grande chanson française. Accompagné de ses musiciens, il fera appel pour cette soirée exceptionnelle, à Valérie ORTIZ, magnifique danseuse Flamenco, pour mêler le visuel de la danse à l’émotion de la musique. Initialement chanteur d’Opéra, il possède une voix souple, brillante et puissante, totalement exceptionnelle, qui lui permet d’aborder un répertoire extrêmement varié. Il nous replongera lors de cette soirée, dans le répertoire de notre « prince de l’opérette » : Luis Mariano. Il est choisi par la famille et les ayants-droits, pour être le représentant officiel des 100 ans de Luis Mariano en 2014, avec un album solo et une tournée de 45 Zenith. En cette période de Noël, il interprètera un répertoire que nous portons tous dans notre cœur et nos traditions, de chants de NOEL et airs sacrés tels que « Petit papa Noel, Vive le vent, les anges dans nos campagnes », les plus grands Ave Maria, mais aussi quelques compositions et chefs d’œuvres de la chanson française tel « L’Hymne à l’amour, la quête, Halleluiua » Que rêver de mieux que partager avec Mathieu et ses musiciens, un moment unique d’émotion ! Mathieu Sempere

SALLE BRASSENS SETE rue Jean Jaurès Herault

