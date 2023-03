Mathieu Sempéré : « Tout en chansons » Salle des fêtes Jean Giono Montélier Montélier Catégories d’Évènement: Drôme

Drôme Montélier EUR 12 12 L’ensemble vocal de Fauconnières, chorale de l’agglomération valentinoise, fête ses 20 ans et vous invite à participer à ce concert exceptionnel avec Mathieu Sempéré, le ténor des Stentors. vocalfauconnieres@gmail.com https://www.vocalfauconnieres.com/ Salle des fêtes Jean Giono Chemin du Clos Quartier Saint-James Montélier

