Mathieu Sempere et Richard Gardet – Tout en Chansons EGLISE ST PAUL, 5 mars 2023, CLERMONT L HERAULT.

Mathieu Sempere et Richard Gardet – Tout en Chansons EGLISE ST PAUL. Un spectacle à la date du 2023-03-05 à 16:00 (2023-03-05 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

WAOU PRODUCTIONS (L.2-1090397) présente: ce concert. HARMONIE ET SYMBIOSE AUTOUR DES AIRS DE L’OPERETTE SANS OUBLIER L’EMOTION AU SERVICE DES PLUS GRANDES CHANSONS DU PATRIMOINE FRANCAISLE TENOR MATHIEU SEMPERE DES STENTORS ACCOMPAGNE PAR RICHARD GARDET ET SES MUSICIENS (orchestre France 3 télévision) vous feront vivre un moment d’exception.CARUSO, LUIS MARIANO, MEXICO, LA BELLE DE CADIX, ROSSIGNOL…une âme authentique à des chansons immortelles, nous bercent et nous baignent de joies et de plaisir … Richard Gardet, Mathieu Sempere

EGLISE ST PAUL CLERMONT L HERAULT Herault

HARMONIE ET SYMBIOSE AUTOUR DES AIRS DE L’OPERETTE SANS OUBLIER L’EMOTION AU SERVICE DES PLUS GRANDES CHANSONS DU PATRIMOINE FRANCAISLE TENOR MATHIEU SEMPERE DES STENTORS ACCOMPAGNE PAR RICHARD GARDET ET SES MUSICIENS (orchestre France 3 télévision) vous feront vivre un moment d’exception.CARUSO, LUIS MARIANO, MEXICO, LA BELLE DE CADIX, ROSSIGNOL…une âme authentique à des chansons immortelles, nous bercent et nous baignent de joies et de plaisir …

