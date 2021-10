Castanet-Tolosan Salle Dauriac - Hôtel de Ville Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Mathieu Roussel Salle Dauriac – Hôtel de Ville Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne

Mathieu Roussel Salle Dauriac – Hôtel de Ville, 6 janvier 2022, Castanet-Tolosan. Mathieu Roussel

Salle Dauriac – Hôtel de Ville, le jeudi 6 janvier 2022 à 18:30

Diplômé de l’école nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, Mathieu Roussel, d’abord illustrateur, pratique depuis 2010 la sculpture et gravure sur bois. Ses œuvres nous emportent dans son univers où il exprime son amour pour la nature, les mythes et les mystères qui nous entourent. C’est avec émerveillement que nous découvrons ces œuvres uniques qui ont été exposées à l’international. **Vernissage jeudi 6 janvier à 18h30**

Entrée libre

Sculpture, gravure Salle Dauriac – Hôtel de Ville 29 avenue de Toulouse – 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-06T18:30:00 2022-01-06T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Autres Lieu Salle Dauriac - Hôtel de Ville Adresse 29 avenue de Toulouse - 31320 Castanet-Tolosan Ville Castanet-Tolosan lieuville Salle Dauriac - Hôtel de Ville Castanet-Tolosan