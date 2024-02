Mathieu Ramage en scène 4Bis Rennes, samedi 9 mars 2024.

Mathieu Ramage en scène 4Bis Rennes Samedi 9 mars, 20h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-09 20:30

Fin : 2024-03-09 22:30

Auteur, compositeur, interprète professionnel depuis plus de 10 ans, l’artiste rennais fait ses premières armes en tant que slameur. Samedi 9 mars, 20h30 1

https://my.weezevent.com/mathieu-ramage-en-scene

Auteur, compositeur, interprète professionnel depuis plus de 10 ans, l’artiste rennais fait ses premières armes en tant que slameur. Puis, à partir de 2005, il intègre divers projets musicaux pour y chanter ses textes, SILENCE // FATRAS (Chanson rock) et différents spectacles de rue comme de scène, sans oublier ses premiers amours à la batterie et aux percussions au sein de s (trad irlandais) et AWAKE (Irish trance ).

Avant tout, amoureux des mots, en 2020, Mathieu RAMAGE se lance en solo sous son nom et monte ses premiers spectacles où il s’accompagne au piano.

Aujourd’hui, sur scène Mathieu RAMAGE se produit en solo ou en groupe, le verbe acerbe et décalé de l’artiste se prêtant aisément à l’exercice de la chanson rock.

2024 marque un tournant dans le parcours de Mathieu avec la sortie de son premier album, « Chansons Joyeuses » co-réalisé avec Niko Chatalain avec qui il collabore de longue date.

Dans ce premier album, « Chansons Joyeuses », on retrouve l’univers poétique et décalé de l’artiste dompteur de mots, orchestré de mains de maîtres par les artistes invités sur l’album.

Facebook

YouTube

4Bis 4bis cours des alliés Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine