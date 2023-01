Mathieu Ramage – Chanson française Piré-Chancé Piré-Chancé Piré-Chancé Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Mathieu Ramage est un auteur/compositeur et slameur rennais amoureux des mots. Quand la poésie se mêle à la force des mots et aux mots d'humour, quand le poignant côtoie la légèreté, cela donne : « JAMAIS TRANQUILLE » un spectacle monté en 2020 dont vous verrez un extrait…

