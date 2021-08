Mathieu Madenian Nogent-sur-Oise, 1 octobre 2021, Nogent-sur-Oise.

Mathieu Madenian 2021-10-01 20:30:00 – 2021-10-01 22:00:00

Nogent-sur-Oise Oise Nogent-sur-Oise

14

Sans artifice, en jean et baskets blanches, dans le plus pur style stand up, il a cette fois décidé de nous parler de la famille, avec tout ce que cela implique de vexations mal digérées, de diners alcoolisés et de jalousies fraternelles. Ces névroses, Mathieu Madenian essaye de les guérir dans cette hilarante introspection. Il aurait pu parler de tout cela à son psy, mais il s’est rendu compte que cela faisait plus de bien de les partager sur scène. Avec son bel accent perpignanais, il déroule un fil rouge simple et universel. Un spectacle drôle, piquant et sincère qui nous rappelle bien des situations. Un album photos de famille où chacun se reconnaîtra…

Durée : 1h30

Textes : Mathieu Madenian, Kader Aoun

Mise en scène : Kader Aoun Production

Productions, coréalisation : Théâtre du Rond-Point

Tarif PF

+33 3 75 19 01 40

nogent-sur-oise

dernière mise à jour : 2021-08-09 par SIM Picardie – Office de Tourisme Creil Sud Oise