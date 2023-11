Mathieu Labonne : Servir le monde, la voie de l ‘écologie spirituelle Oasis 21 Paris, 16 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 16 novembre 2023

de 18h30 à 20h00

.Tout public. gratuit sous condition

Nous affirmons prendre la mesure de la crise écologique et pourtant nous échouons à transformer en profondeur nos manières de vivre. Au-delà des lectures politique, économique et technologique de notre immobilisme, Mathieu Labonne nous propose une approche introspective et spirituelle.

Servir le monde – La voie de l’écologie spirituelle

/ Conférence, Dialogue philosophique

Dans

le cadre inspirant du tiers lieu OASIS 21, dédié aux transitions

environnementales et citoyennes, Mathieu Labonne partagera avec nous ses

réflexions sur la manière dont nous pouvons contribuer à un monde

meilleur. Son livre “Servir le Monde” revisite plusieurs enseignements

issus de grandes traditions spirituelles pour nous sortir de notre

attachement aux idéologies du XXe siècle et permettre un engagement

sincère au service d’un monde plus écologique.

Nous vous proposons un premier temps de présentation de l’ouvrage par

l’auteur puis une série de questions réponses avec la médiatrice suivi d’un échange avec le public.

Le livre « Servir le

monde – La voie de l’écologie spirituelle » sera disponible en vente sur

place. Règlement par chèque ou espèces.

Réservation obligatoire – Entrée gratuite.

Oasis 21 2 Rue de la Clôture 75019 Paris

Contact : https://nuitdelaphilosophie.fr/2023/10/20/servir-le-monde-la-voie-de-lecologie-spirituelle/ https://www.eventbrite.fr/e/billets-mathieu-labonne-servir-le-monde-734090704057?aff=oddtdtcreator

Mathieu Labonne & éditions Tana