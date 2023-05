Mathieu Forget alias Forgetmat : The Levitation Project Espace Commines, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 01h00

.Tout public. gratuit

The Levitation Project, photographie vidéo et danse.

Forgetmat est un artiste en mouvement originaire de Paris. Danseur, photographe et performeur, il incarne une nouvelle vison de la danse et de l’art. Dans ses photographies et créations vidéo, Forgetmat, aussi connu sous le nom de « Flying man », met en valeur le monde qui l’entoure à travers des concepts vertigineux et poétiques.

Première exposition pour l’artiste pluridisciplinaire Forgetmat alias Mathieu Forget. Découvrez la lévitation ! L’artiste défie les lois da l’apesanteur au travers de ses photos poétiques invitant au rêve. Lors de cette Nuit Blanche 2023, découvrez des photos prises lors de ses voyages à travers le monde, et vivez une expérience immersive photographique avec la réalité augmentée, des performances de danse et diverses collaboration en direct. À un an des JO Paris 2024, une large exposition des athlètes dans l’art et le sport vu par Forgetmat.

Avec le soutien de : Paris 2024 – labélisé Olympiade Culturelle.

Espace Commines 17 rue Commines 75003 Paris

Contact : http://www.forgetmat.com/expo

Forgetmat Empire State of Mind, photo prise à New York, USA, 2022