Mathieu Forget alias ForgetMat : Art in Movement Quai de la Photo, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 22h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Performance en lévitation dans le nouveau centre d’art flottant dédié à la photographie.

Forgetmat est un artiste du mouvement. Danseur, photographe et performer, il incarne une nouvelle vision de la danse. Dans ses photographies et créations vidéos, l’artiste met en valeur la lévitation pour accéder à un monde vertigineux et poétique. Il est aussi connu sous le nom de “Flying Man ».

Pour cette soirée exceptionnelle, Forgetmat exposera ses oeuvres au Quai de la photo et préformera un tout nouveau solo de danse pour vous faire découvrir son univers poétique dans ce nouvel endroit dédié à l’art avec la Seine pour témoin. A La nuit tombée, projection et installation artistique de ses photos en lévitation, Forgetmat présentera son travail en image, en lumière et en musique.

Forgetmat, The Levitation Project à l’Espaces Commines pour Nuit Blanche

Quai de la Photo 22 Port de la Gare 75013 Paris

Contact : https://quaidelaphoto.fr/

ForgetMat FORGETMAT, ART IN MOVEMENT, 2022