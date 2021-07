Nantes Salle Paul Fort Loire-Atlantique, Nantes Mathieu Boogaerts Salle Paul Fort Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Mathieu Boogaerts Salle Paul Fort, 7 octobre 2021-7 octobre 2021, Nantes. Mathieu Boogaerts

Salle Paul Fort, le jeudi 7 octobre à 20:30

Chansonnier lunaire aux comptines faussement naïves, à l’univers aussi minimaliste que foisonnant, il sait avec malice nous faire voyager autour de sa planète et fondre pour ses chansons pleines d’humour et de tendresse. Des chansons en couleur, un peu « crazy » qui se moquent bien de prendre le Chunnel pourvu que le plaisir du jeu reste intact !

De 23 à 28€

En Promeneur incontournable de la scène chanson, Mathiou alias Mathieu vient mettre sa « Boogaerts touch » à une chanson française en anglais dans le texte et au « french accent » assumé.

Salle Paul Fort
9 rue Basse-Porte 44000 Nantes

2021-10-07T20:30:00 2021-10-07T22:00:00

