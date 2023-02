Mathieu Boogaerts L’ARCHIPEL – SALLE BLEUE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Mathieu Boogaerts L'ARCHIPEL – SALLE BLEUE, 16 février 2023, PARIS. Un spectacle à la date du 2023-02-16 à 20:30. Tarif : 20.0 à 20.0 euros. ACP LA MANUFACTURE CHANSON, LIC. 1-1062848, PRÉSENTE Huit albums et près de mille concerts après « SUPER », son premier disque sorti en 1995, retrouvons Mathieu rien que pour nous, le temps d'un concert. En pleine fabrication de son futur opus, l'artiste tourne encore et toujours. Sa guitare magique à l'épaule, il nous proposera un florilège « surprise » de son répertoire, des chansons anciennes, récentes, mais aussi toutes nouvelles. Une soirée haute en couleurs, en rythme, en mélodies, en mots… L'ARCHIPEL – SALLE BLEUE PARIS 17 Boulevard de Strasbourg Paris

