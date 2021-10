PLAISIR La clé des champs Plaisir MATHIEU BOOGAERTS La clé des champs PLAISIR Catégorie d’évènement: Plaisir

MATHIEU BOOGAERTS chanson Un orfèvre de la chanson française, 8 albums (dont le dernier en anglais !), un univers singulier, un poète rêveur et romantique…Classe et incontournable. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 18,00€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T20:30:00 2021-12-04T22:30:00

