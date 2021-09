Mathieu Boogaerts à la M270 M270 – Floirac, 4 octobre 2021, Floirac.

Mathieu Boogaerts à la M270

M270 – Floirac, le lundi 4 octobre à 19:30

**MATHIEU BOOGAERTS** ——————— Voilà bien 20 ans qu’on accueille régulièrement Mathieu Boogaerts sur la scène Barbey, et qu’on suit son parcours au fil des ans et de ses envies. BOOGAERTS – EN ANGLAIS c’est le titre du nouveau disque de Mathieu. Because he wrote it in english. C’est vrai, cela fait plusieurs années qu’il vit à Londres alors… Il a bien fallu, tout chansonnier qu’il est, qu’il trouve le moyen de se faire comprendre de ses voisins de palier. Le disque est sorti en février dernier, et il can’t wait to play it in France ! Ce-dont il est sûr à ce jour, c’est de vouloir tourner dans une formule mini, mobile, mais qui fera le maximum. Accompagné d’un unique musicien, Vincent Mougel, multi-instrumentiste comme lui, ils auront plus d’un tour dans leur sac, et bien plus qu’un nouvel album à nous jouer.

20€ (Prévente) / 23€ (Sur place)

M270 – Floirac 11 Av. Pierre Curie, 33270 Floirac Floirac Gironde



