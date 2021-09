MATHIEU BOOGAERTS ▸ NOÉ PRESZOW au Festi’Val de Marne Grange Dîmière – Théâtre de Fresnes, 16 octobre 2021, Fresnes.

« En anglais », c’est le titre du nouveau disque de Mathieu. Because he wrote it in english. C’est vrai, cela fait plusieurs années qu’il vit à Londres alors… il a bien fallu, tout chansonnier qu’il est, qu’il trouve le moyen de se faire comprendre de ses voisins de palier. Le disque est sorti en février dernier, et il can’t wait to play it in France ! Ce-dont il est sûr à ce jour, c’est de vouloir tourner dans une formule mini, mobile, mais qui fera le maximum. Accompagné d’un unique musicien, Vincent Mougel, multi-instrumentiste comme lui, ils auront plus d’un tour dans leur sac, et bien plus qu’un nouvel album à nous jouer.

Sur la route de la chanson depuis son plus jeune âge, Noé Preszow (prononcer Prèchof), bruxellois aux origines multiples, est un auteur compositeur interprète de 25 ans. Au cœur d’une époque qui réclame positionnement fluide et lisibilité permanente, il est fait de ceci et de cela : de pop immédiate et de poésie énigmatique, de discrétion et de lyrisme. Le pari de ses chansons est d’unir thématiques solides et mélodies accessibles ; envisager le présent en prenant l’époque à rebrousse-poil, sans être aveugle ni sourd à ce qui se joue aujourd’hui. Conduit par un amour des plus grands songwriters français et américains, Noé a le sens de la chanson comme en témoigne son premier titre « À nous ».

Grange Dîmière – Théâtre de Fresnes 41 rue Maurice Ténine Fresnes 94260

Contact :Festi’Val de Marne 0145150707 https://www.festivaldemarne.org https://www.facebook.com/festivaldemarne 0145150707

Festi’Val de Marne