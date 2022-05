Mathieu Barbances et Marie-Sophie Richard à Equemauville Salle Claude et Henri Jeanson Equemauville Équemauville Catégories d’évènement: Calvados

Équemauville

Mathieu Barbances et Marie-Sophie Richard à Equemauville Salle Claude et Henri Jeanson Equemauville, 7 juin 2022, Équemauville. Mathieu Barbances et Marie-Sophie Richard à Equemauville

Salle Claude et Henri Jeanson Equemauville, le mardi 7 juin à 10:00

Sons de casseroles, de bols, de couverts nous ouvrent la porte de cette cuisine et nous invitent au plaisir (interdit ?) de plonger les mains dans la farine, de vivre le voyage d’une boite à sucre et de devenir l’acteur d’une réalisation culinaire… Dans ce Frichti il y a de la farine, du beurre, du sucre, un œuf, des airs sur le bout de la langue, des échappées ludiques… au fur et à mesure que les ingrédients s’amalgament, que la pâte se pétrie et se façonne, de délicieuses effluves de cette recette se diffusent. Le minuteur du four rythme les séquences et de chaque geste quotidien s’échappent des bulles d’imaginaires… la cuisine devient un espace de jeu… d’enfance… de théâtre… Le plat concocté pendant le spectacle sera partagé avec le public à l’issue de la représentation. Mardi 7 juin,10h Réservation conseillée Programme proposé par le Département du Calvados en partenariat avec la bibliothèque d’Equemauville.

Gratuit – 30 min – Réservation conseillée

Dans le cadre du Festival Ma parole ! la bibliothèque d’Equemauville invite Mathieu Barbances et Marie-Sophie Richard pour leur spectacle Frichti, théâtre culinaire. Salle Claude et Henri Jeanson Equemauville Equemauville Équemauville Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-07T10:00:00 2022-06-07T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Équemauville Autres Lieu Salle Claude et Henri Jeanson Equemauville Adresse Equemauville Ville Équemauville lieuville Salle Claude et Henri Jeanson Equemauville Équemauville Departement Calvados

Salle Claude et Henri Jeanson Equemauville Équemauville Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/equemauville/

Mathieu Barbances et Marie-Sophie Richard à Equemauville Salle Claude et Henri Jeanson Equemauville 2022-06-07 was last modified: by Mathieu Barbances et Marie-Sophie Richard à Equemauville Salle Claude et Henri Jeanson Equemauville Salle Claude et Henri Jeanson Equemauville 7 juin 2022 Équemauville Salle Claude et Henri Jeanson Equemauville Équemauville

Équemauville Calvados