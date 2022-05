Mathieu Barbances à Saint-Omer Salle des fêtes Saint-Omer, 3 juin 2022, Saint-Omer.

Mathieu Barbances à Saint-Omer

Salle des fêtes Saint-Omer, le vendredi 3 juin à 18:30

La photo du petit Aylan Kurdi, retrouvé mort sur une plage turque en septembre 2015 ; le camp de Calais et son démantèlement avec l’arrivée de migrants dans de nombreux villages et villes ; les allers et retours de l’Aquarius… depuis quelques années le drame que vivent les migrant.e.s est proche de chacun.e d’entre nous, quel que soit notre âge. Récit ponctué de chansons originales et aussi de chansons plus connues. Au fur et à mesure que l’histoire se déroule une carte se dessine sur le plateau montrant le chemin parcouru, tout au long du voyage, entre la Syrie et la France. Ce spectacle amène à réfléchir à la place de chacun sur notre terre commune et le respect des droits de l’enfant aujourd’hui. Adaptation du roman Les Trois Étoiles de Gwénaëlle Boulet. Vendredi 3 juin, 18h30 Réservation conseillée Pot offert par la commune de Saint-Omer, suivi d’un pique-nique autour du foodtruck réunionnais le Maloya. Concert du groupe de percussion brésilien d’Emmanuel Davière. Les bibliothèques de Clécy, de Saint-Omer et de Saint-Rémy se sont associées pour participer au Festival Ma Parole. Vendredi 27 mai 18h00 au Centre Culturel de Saint-Rémy-sur-Orne : Ouverture du festival avec le vernissage de l’exposition de SOS Méditerranée. 18h30 : Concert du groupe de percussions africaines d’Emmanuel Davière autour d’un pot offert par la commune de Saint-Rémy Jeudi 2 juin de 10h à 16h : Ateliers musicaux animés par Mathieu Barbances auprès des élèves de l’école de Clécy 17h30 : Atelier musical animés par Mathieu Barbances (tout public) 19h : Animation musicale avec M. Barbances et pot offert par la commune de Clécy Programme proposé par le Département du Calvados en partenariat avec les bibliothèques de Clécy, Saint-Omer, Saint-Rémy-sur-Orne et la Communauté de communes Cingal-Suisse Normande.

Gratuit – 45 min – Réservation conseillée

Dans le cadre du Festival Ma parole ! les bibliothèques de Clécy, Saint-Omer, Saint-Rémy-sur-Orne et Cingal Suisse- Normande invitent Mathieu Barbances pour son spectacle Né quelques part.

