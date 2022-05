Mathieu Barbances à Langrune-sur-Mer Parc des chasses,route de Douvres Langrune-sur-Mer Langrune-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Mathieu Barbance et sa contrebasse… Depuis pas mal d’années, ces deux-là, se sont frottés à pas mal de monde : la compagnie Jolie Môme, le Bringuebal, Tangoleon… et à force de gueuler dans les rues, d’user les planches des théâtres, de pisser dans un violon, Mathieu a pris sa grand-mère à son cou pour se faire leur moment à deux… et travaille depuis sans relâche… Il a fouillé dans les profondeurs de sa contrebasse et en a sorti de toutes nouvelles chansons rien qu’à eux… Samedi 4 juin, 18h Réservation conseillée Spectacle prévu en plein air, repli dans la salle d’activité de l’école primaire en cas de mauvais temps. Programme proposé par le Département du Calvados en partenariat avec la bibliothèque de Langrune-sur-Mer.

