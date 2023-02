Mathias Malzieu & Daria Nelson LA SOURCE – GRANDE SALLE FONTAINE Catégories d’Évènement: Fontaine

Isère

Mathias Malzieu & Daria Nelson LA SOURCE – GRANDE SALLE, 10 mars 2023, FONTAINE. Mathias Malzieu & Daria Nelson LA SOURCE – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-03-10 à 20:30 (2023-03-10 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros. Gratuit pour les moins de 6 an(s) Un disque-monde, voilà ce que nous rêvions de construire. Une comédie musicale 2.0 mâtinée de western: un orchestre symphonique versus des programmations électroniques. Un vrai disque en duo façon conte d’auto-science fiction car tout ce qui s’y joue vient du réel avant d’être condimenté par la fantaisie. C’est une histoire d’amour, avec une rencontre improbable, les doutes de l’après feu d’artifice, puis le désir d’enfant suivi d’un début d’agrandissement du rêve sous forme de grossesse. Puis une fausse couche, et le retour au combat joyeux d’une résilience possible… C’est la découverte d’une interprète magique, Daria Nelson, la fée qui promène sa grâce tout au long de cette symphonie. Daria Nelson, Mathias Malzieu Votre billet est ici LA SOURCE – GRANDE SALLE FONTAINE 38, avenue Lénine Isere Gratuit pour les moins de 6 an(s) Un disque-monde, voilà ce que nous rêvions de construire. Une comédie musicale 2.0 mâtinée de western: un orchestre symphonique versus des programmations électroniques. Un vrai disque en duo façon conte d’auto-science fiction car tout ce qui s’y joue vient du réel avant d’être condimenté par la fantaisie. C’est une histoire d’amour, avec une rencontre improbable, les doutes de l’après feu d’artifice, puis le désir d’enfant suivi d’un début d’agrandissement du rêve sous forme de grossesse. Puis une fausse couche, et le retour au combat joyeux d’une résilience possible… C’est la découverte d’une interprète magique, Daria Nelson, la fée qui promène sa grâce tout au long de cette symphonie. .25.0 EUR25.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Fontaine, Isère Autres Lieu LA SOURCE - GRANDE SALLE Adresse 38, avenue Lénine Ville FONTAINE Tarif 25.0-25.0 lieuville LA SOURCE - GRANDE SALLE FONTAINE Departement Isere

LA SOURCE - GRANDE SALLE FONTAINE Isere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontaine/

Mathias Malzieu & Daria Nelson LA SOURCE – GRANDE SALLE 2023-03-10 was last modified: by Mathias Malzieu & Daria Nelson LA SOURCE – GRANDE SALLE LA SOURCE - GRANDE SALLE 10 mars 2023 LA SOURCE - GRANDE SALLE FONTAINE

FONTAINE Isere