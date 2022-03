Mathias Delplanque Data, 26 mars 2022, Marseille.

Mathias Delplanque Solo Mathias Delplanque est un musicien à multiples facettes, auteur de nombreux projets allant de la création électroacoustique au dub, en passant par des formes toujours plus hybrides, à la croisée des musiques traditionnelles, du free rock et des musiques de transe. Il a sorti plus d’une cinquantaine d’albums sur divers labels internationaux et compose régulièrement pour la danse contemporaine et le cinéma. Ses performances solo sont des improvisations immersives où se mêlent instruments acoustiques et traitements machiniques. Pour son concert à DATA il présentera des matières liées à son prochain album, “Ô Seuil”, à paraître en 2022 sur le label Ici d’Ailleurs. [https://soundcloud.com/mathias-delplanque/sets/mathias-delplanque_live_2022](https://soundcloud.com/mathias-delplanque/sets/mathias-delplanque_live_2022) 44, rue des bons enfants, 13006 Marseille 19h-22h Entre trois et six euros

