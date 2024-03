MATHIAS BRESSAN La Manufacture Chanson Paris, vendredi 3 mai 2024.

MATHIAS BRESSAN Le plus parisien des aveyronnais et le plus québécois des bruxellois prendront le temps de déposer leurs voix dans un cocon soyeux de guitares picking et d’envolées néofolk nerveuses. Vendredi 3 mai, 20h30 La Manufacture Chanson réservation sur la billetterie Manufacture Chanson — tarifs 16€/13€/11€/3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-03T20:30:00+02:00 – 2024-05-03T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-03T20:30:00+02:00 – 2024-05-03T22:00:00+02:00

Post-rock’n bazar. Chanson. Ambient. Mathias Bressan explore les formats de la musique francophone. Empreints de belgitude et de mélancolie heureuse, ses textes rappellent son attachement viscéral à ses origines. Mille vies de découvertes à étendre ses goûts musicaux éclatés et à infuser des chansons où le rock, la musique folk, le psyché et l’ambient s’entremêlent. Sur scène, on le découvre dans une nouvelle formule en duo avec Manu Coenen. Deux multi-instrumentistes se retrouvant autour d’un bout de batterie, d’une basse, d’une guitare, de quelques samples et rythmiques lancinants. Leur nouvel album « Ballades pour mon chien noir » sort au printemps 2024.

Invité : Guilhem Valayé

Comme la terre de l’Aubrac qui l’a vu naître, le monde de Guilhem Valayé est granitique, rustique et tout en relief. Nourri du bouillonnement folk électrique québécois, de passion francophone et de grands espaces, il livre des chansons puissantes, entêtantes, lyriques.

Bruxelles-Paris-Bruxelles, invitation pour invitation. Pour cette sortie d’album, le plus parisien des aveyronnais et le plus québécois des bruxellois prendront le temps de déposer leurs voix dans un cocon soyeux de guitares picking et d’envolées néofolk nerveuses.

