Paris Cité des Sciences et de l'Industrie Paris Mathématiques Cité des Sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Mathématiques Cité des Sciences et de l’Industrie, 14 octobre 2021, Paris. Mathématiques

du jeudi 14 octobre au mercredi 12 janvier 2022 à Cité des Sciences et de l’Industrie

Le hasard est-il prévisible ? Comprendre les mouvements, calculer une probabilité, modéliser les phénomènes physiques… Enfin des mathématiques qui se voient, se touchent et se vivent ! C’est amusant et chacun y trouve son compte. **Suivi en langue des signes**

Accès avec la carte d’entrée à Explora.

Quelques applications concrètes pour comprendre les mouvements, calculer une probabilité, modéliser des phénomènes physiques… C’est amusant et chacun y trouve son compte. Cité des Sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-14T09:30:00 2021-10-14T18:00:00;2021-10-14T09:30:00 2021-10-14T18:00:00;2021-10-15T09:30:00 2021-10-15T18:00:00;2021-10-15T09:30:00 2021-10-15T18:00:00;2021-10-16T09:30:00 2021-10-16T18:00:00;2021-10-16T09:30:00 2021-10-16T18:00:00;2021-10-17T09:30:00 2021-10-17T18:00:00;2021-10-17T09:30:00 2021-10-17T18:00:00;2021-10-17T09:30:00 2021-10-17T18:00:00;2021-10-17T09:30:00 2021-10-17T18:00:00;2021-10-19T09:30:00 2021-10-19T18:00:00;2021-10-19T09:30:00 2021-10-19T18:00:00;2021-10-20T09:30:00 2021-10-20T18:00:00;2021-10-20T09:30:00 2021-10-20T18:00:00;2021-10-21T09:30:00 2021-10-21T18:00:00;2021-10-21T09:30:00 2021-10-21T18:00:00;2021-10-22T09:30:00 2021-10-22T18:00:00;2021-10-22T09:30:00 2021-10-22T18:00:00;2021-10-25T09:00:00 2021-10-25T19:00:00;2021-10-25T09:00:00 2021-10-25T19:00:00;2021-10-25T09:30:00 2021-10-25T18:00:00;2021-10-25T09:30:00 2021-10-25T18:00:00;2021-10-26T09:00:00 2021-10-26T19:00:00;2021-10-26T09:00:00 2021-10-26T19:00:00;2021-10-27T09:00:00 2021-10-27T19:00:00;2021-10-27T09:00:00 2021-10-27T19:00:00;2021-10-28T09:00:00 2021-10-28T19:00:00;2021-10-28T09:00:00 2021-10-28T19:00:00;2021-10-29T09:00:00 2021-10-29T19:00:00;2021-10-29T09:00:00 2021-10-29T19:00:00;2021-10-30T09:00:00 2021-10-30T19:00:00;2021-10-30T09:00:00 2021-10-30T19:00:00;2021-10-31T09:00:00 2021-10-31T19:00:00;2021-10-31T09:00:00 2021-10-31T19:00:00;2021-11-01T09:00:00 2021-11-01T19:00:00;2021-11-01T09:00:00 2021-11-01T19:00:00;2021-11-01T09:30:00 2021-11-01T18:00:00;2021-11-01T09:30:00 2021-11-01T18:00:00;2021-11-02T09:00:00 2021-11-02T19:00:00;2021-11-02T09:00:00 2021-11-02T19:00:00;2021-11-03T09:00:00 2021-11-03T19:00:00;2021-11-03T09:00:00 2021-11-03T19:00:00;2021-11-04T09:00:00 2021-11-04T19:00:00;2021-11-04T09:00:00 2021-11-04T19:00:00;2021-11-05T09:00:00 2021-11-05T19:00:00;2021-11-05T09:00:00 2021-11-05T19:00:00;2021-11-06T09:00:00 2021-11-06T19:00:00;2021-11-06T09:00:00 2021-11-06T19:00:00;2021-11-07T09:00:00 2021-11-07T19:00:00;2021-11-07T09:00:00 2021-11-07T19:00:00;2021-11-09T09:30:00 2021-11-09T18:00:00;2021-11-09T09:30:00 2021-11-09T18:00:00;2021-11-10T09:30:00 2021-11-10T18:00:00;2021-11-10T09:30:00 2021-11-10T18:00:00;2021-11-11T09:30:00 2021-11-11T18:00:00;2021-11-11T09:30:00 2021-11-11T18:00:00;2021-11-12T09:30:00 2021-11-12T18:00:00;2021-11-12T09:30:00 2021-11-12T18:00:00;2021-11-13T09:30:00 2021-11-13T18:00:00;2021-11-13T09:30:00 2021-11-13T18:00:00;2021-11-14T09:30:00 2021-11-14T18:00:00;2021-11-14T09:30:00 2021-11-14T18:00:00;2021-11-14T09:30:00 2021-11-14T18:00:00;2021-11-14T09:30:00 2021-11-14T18:00:00;2021-11-16T09:30:00 2021-11-16T18:00:00;2021-11-16T09:30:00 2021-11-16T18:00:00;2021-11-17T09:30:00 2021-11-17T18:00:00;2021-11-17T09:30:00 2021-11-17T18:00:00;2021-11-18T09:30:00 2021-11-18T18:00:00;2021-11-18T09:30:00 2021-11-18T18:00:00;2021-11-19T09:30:00 2021-11-19T18:00:00;2021-11-19T09:30:00 2021-11-19T18:00:00;2021-11-20T09:30:00 2021-11-20T18:00:00;2021-11-20T09:30:00 2021-11-20T18:00:00;2021-11-21T09:30:00 2021-11-21T18:00:00;2021-11-21T09:30:00 2021-11-21T18:00:00;2021-11-21T09:30:00 2021-11-21T18:00:00;2021-11-21T09:30:00 2021-11-21T18:00:00;2021-11-23T09:30:00 2021-11-23T18:00:00;2021-11-23T09:30:00 2021-11-23T18:00:00;2021-11-24T09:30:00 2021-11-24T18:00:00;2021-11-24T09:30:00 2021-11-24T18:00:00;2021-11-25T09:30:00 2021-11-25T18:00:00;2021-11-25T09:30:00 2021-11-25T18:00:00;2021-11-26T09:30:00 2021-11-26T18:00:00;2021-11-26T09:30:00 2021-11-26T18:00:00;2021-11-27T09:30:00 2021-11-27T18:00:00;2021-11-27T09:30:00 2021-11-27T18:00:00;2021-11-28T09:30:00 2021-11-28T18:00:00;2021-11-28T09:30:00 2021-11-28T18:00:00;2021-11-28T09:30:00 2021-11-28T18:00:00;2021-11-28T09:30:00 2021-11-28T18:00:00;2021-11-30T09:30:00 2021-11-30T18:00:00;2021-11-30T09:30:00 2021-11-30T18:00:00;2021-12-01T09:30:00 2021-12-01T18:00:00;2021-12-01T09:30:00 2021-12-01T18:00:00;2021-12-02T09:30:00 2021-12-02T18:00:00;2021-12-02T09:30:00 2021-12-02T18:00:00;2021-12-03T09:30:00 2021-12-03T18:00:00;2021-12-03T09:30:00 2021-12-03T18:00:00;2021-12-04T09:30:00 2021-12-04T18:00:00;2021-12-04T09:30:00 2021-12-04T18:00:00;2021-12-05T09:30:00 2021-12-05T18:00:00;2021-12-05T09:30:00 2021-12-05T18:00:00;2021-12-05T09:30:00 2021-12-05T18:00:00;2021-12-05T09:30:00 2021-12-05T18:00:00;2021-12-07T09:30:00 2021-12-07T18:00:00;2021-12-07T09:30:00 2021-12-07T18:00:00;2021-12-08T09:30:00 2021-12-08T18:00:00;2021-12-08T09:30:00 2021-12-08T18:00:00;2021-12-09T09:30:00 2021-12-09T18:00:00;2021-12-09T09:30:00 2021-12-09T18:00:00;2021-12-10T09:30:00 2021-12-10T18:00:00;2021-12-10T09:30:00 2021-12-10T18:00:00;2021-12-11T09:30:00 2021-12-11T18:00:00;2021-12-11T09:30:00 2021-12-11T18:00:00;2021-12-12T09:30:00 2021-12-12T18:00:00;2021-12-12T09:30:00 2021-12-12T18:00:00;2021-12-12T09:30:00 2021-12-12T18:00:00;2021-12-12T09:30:00 2021-12-12T18:00:00;2021-12-14T09:30:00 2021-12-14T18:00:00;2021-12-14T09:30:00 2021-12-14T18:00:00;2021-12-15T09:30:00 2021-12-15T18:00:00;2021-12-15T09:30:00 2021-12-15T18:00:00;2021-12-16T09:30:00 2021-12-16T18:00:00;2021-12-16T09:30:00 2021-12-16T18:00:00;2021-12-17T09:30:00 2021-12-17T18:00:00;2021-12-17T09:30:00 2021-12-17T18:00:00;2021-12-18T09:00:00 2021-12-18T19:00:00;2021-12-18T09:00:00 2021-12-18T19:00:00;2021-12-19T09:00:00 2021-12-19T19:00:00;2021-12-19T09:00:00 2021-12-19T19:00:00;2021-12-20T09:00:00 2021-12-20T19:00:00;2021-12-20T09:00:00 2021-12-20T19:00:00;2021-12-20T09:30:00 2021-12-20T18:00:00;2021-12-20T09:30:00 2021-12-20T18:00:00;2021-12-21T09:00:00 2021-12-21T19:00:00;2021-12-21T09:00:00 2021-12-21T19:00:00;2021-12-22T09:00:00 2021-12-22T19:00:00;2021-12-22T09:00:00 2021-12-22T19:00:00;2021-12-23T09:00:00 2021-12-23T19:00:00;2021-12-23T09:00:00 2021-12-23T19:00:00;2021-12-24T09:00:00 2021-12-24T19:00:00;2021-12-24T09:00:00 2021-12-24T19:00:00;2021-12-25T09:00:00 2021-12-25T19:00:00;2021-12-25T09:00:00 2021-12-25T19:00:00;2021-12-26T09:00:00 2021-12-26T19:00:00;2021-12-26T09:00:00 2021-12-26T19:00:00;2021-12-27T09:00:00 2021-12-27T19:00:00;2021-12-27T09:00:00 2021-12-27T19:00:00;2021-12-27T09:30:00 2021-12-27T18:00:00;2021-12-27T09:30:00 2021-12-27T18:00:00;2021-12-28T09:00:00 2021-12-28T19:00:00;2021-12-28T09:00:00 2021-12-28T19:00:00;2021-12-29T09:00:00 2021-12-29T19:00:00;2021-12-29T09:00:00 2021-12-29T19:00:00;2021-12-30T09:00:00 2021-12-30T19:00:00;2021-12-30T09:00:00 2021-12-30T19:00:00;2021-12-31T09:00:00 2021-12-31T19:00:00;2021-12-31T09:00:00 2021-12-31T19:00:00;2022-01-01T09:00:00 2022-01-01T19:00:00;2022-01-01T09:00:00 2022-01-01T19:00:00;2022-01-02T09:00:00 2022-01-02T19:00:00;2022-01-02T09:00:00 2022-01-02T19:00:00;2022-01-02T09:30:00 2022-01-02T18:00:00;2022-01-02T09:30:00 2022-01-02T18:00:00;2022-01-02T09:30:00 2022-01-02T18:00:00;2022-01-02T09:30:00 2022-01-02T18:00:00;2022-01-03T09:00:00 2022-01-03T19:00:00;2022-01-03T09:00:00 2022-01-03T19:00:00;2022-01-04T09:00:00 2022-01-04T19:00:00;2022-01-04T09:00:00 2022-01-04T19:00:00;2022-01-04T09:30:00 2022-01-04T18:00:00;2022-01-04T09:30:00 2022-01-04T18:00:00;2022-01-05T09:30:00 2022-01-05T18:00:00;2022-01-05T09:30:00 2022-01-05T18:00:00;2022-01-06T09:30:00 2022-01-06T18:00:00;2022-01-06T09:30:00 2022-01-06T18:00:00;2022-01-07T09:30:00 2022-01-07T18:00:00;2022-01-07T09:30:00 2022-01-07T18:00:00;2022-01-08T09:30:00 2022-01-08T18:00:00;2022-01-08T09:30:00 2022-01-08T18:00:00;2022-01-09T09:30:00 2022-01-09T18:00:00;2022-01-09T09:30:00 2022-01-09T18:00:00;2022-01-09T09:30:00 2022-01-09T18:00:00;2022-01-09T09:30:00 2022-01-09T18:00:00;2022-01-11T09:30:00 2022-01-11T18:00:00;2022-01-11T09:30:00 2022-01-11T18:00:00;2022-01-12T09:30:00 2022-01-12T18:00:00;2022-01-12T09:30:00 2022-01-12T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des Sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des Sciences et de l'Industrie Paris