Mathématiques à l’œuvre Musée de Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Catégories d’évènement: Boulogne-sur-Mer

Pas-de-Calais

Mathématiques à l’œuvre Musée de Boulogne-sur-Mer, 14 mai 2022, Boulogne-sur-Mer. Mathématiques à l’œuvre

Musée de Boulogne-sur-Mer, le samedi 14 mai à 19:00

Mathématiques à l’œuvre Cette année, l’équipe de médiation du Musée intervient auprès de la classe de CM2 de Mme Froelich, directrice de l’école Leuliette Eurvin de Boulogne-sur-Mer pour présenter la collection de vases grecs. Ce nouveau projet « la classe, l’œuvre » unit la découverte de la collection des vases grecs et la semaine des mathématiques. Dispositif La classe l’œuvre Musée de Boulogne-sur-Mer Rue de Bernet, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais Autres Lieu Musée de Boulogne-sur-Mer Adresse Rue de Bernet, 62200 Boulogne-sur-Mer Ville Boulogne-sur-Mer lieuville Musée de Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Departement Pas-de-Calais

Musée de Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boulogne-sur-mer/

Mathématiques à l’œuvre Musée de Boulogne-sur-Mer 2022-05-14 was last modified: by Mathématiques à l’œuvre Musée de Boulogne-sur-Mer Musée de Boulogne-sur-Mer 14 mai 2022 Boulogne-sur-Mer Musée de Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer

Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais