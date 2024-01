Le Printemps des Poètes La Grâce Matha, mardi 26 mars 2024.

Le Printemps des Poètes La Grâce Matha Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26

fin : 2024-03-26 18:00:00

On se réveille et on s’éveille ! Plongés dans le monde du travail, trois individus cherchent à concilier rêve et réalité, à changer le regard qu’ils portent sur la vie, jusqu’à transcender les contraintes du quotidien.

Salle des fêtes

Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lamottedesfees@gmail.com



