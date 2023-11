Journée de la Prématurité à la Maternité de Beaumont à Roubaix Maternité de Beaumont Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Journée de la Prématurité à la Maternité de Beaumont à Roubaix Maternité de Beaumont Roubaix, 18 novembre 2023, Roubaix. Journée de la Prématurité à la Maternité de Beaumont à Roubaix Samedi 18 novembre, 14h00 Maternité de Beaumont Cette année, l’équipe du service de néonatologie de la maternité de Beaumont à Roubaix se mobilise pour la Journée mondiale de la Prématurité qui se tient le 17 novembre. Du jeudi 16 au vendredi 17 novembre, elle organisera un challenge de peau à peau durant 48 heures à destination des parents et de leur enfant né prématurément. L’objectif étant de faire un maximum de peau à peau pour le bien de l’enfant. Les gagnants de ce challenge se verront offrir un repas pour deux personnes au restaurant Taobento Wasquehal livré dans le service. Le samedi 18 novembre de 14h à 17h, elle organise une après-midi d’information sur la Prématurité dans le hall de la Maternité de Beaumont – 80 rue de Beaumont à Roubaix.

Des mamans du programme PRALL seront présentes sur le stand. Mis en place au sein du service de néonatologie du Centre Hospitalier de Roubaix en 2009, le programme PRALL est initialement proposé dans le cadre d’un soutien à l’allaitement maternel. Aujourd’hui, le PRALL a pour objectif de fournir un soutien de parents à parents dans un contexte de naissance prématurée.

Ouvert à tous, cet événement permettra d'informer et de sensibiliser le grand public à cette question de santé publique.

