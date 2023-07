Mes vacances musicales avec Matt Bohers Maternelle Montaigne Saint-Médard-en-Jalles, 21 juillet 2023, Saint-Médard-en-Jalles.

Mes vacances musicales avec Matt Bohers 21 et 28 juillet Maternelle Montaigne

Les JM France proposent Mes vacances musicales avec Matt Bohers

Introduction au format mini concert en formule multi-instrumentiste (percussion batterie, clavier, guitares et boucles)

Temps intermédiaire de questions et d’échange avec les groupes, le but étant de sensibiliser les enfants sur les différents aspects musicaux constitutifs à la formation d’un morceau.

Temps participatif en plusieurs étapes : présentation de chaque élément, (grosse caisse, caisse claire, charley, tom, cymbales et autres accessoires, claviers et guitares …) et explication des parties musicales à jouer.

Chaque enfant ayant un rôle précis mais extrêmement simple à jouer, le but sera de retranscrire chacune des parties afin de constituer un ensemble musicale complet.

Si possible en parallèle, temps d’écriture afin d’étoffer la musique. Thème à définir.

Maternelle Montaigne 13 avenue de la boétie 33160 Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T09:30:00+02:00 – 2023-07-21T12:30:00+02:00

2023-07-28T09:30:00+02:00 – 2023-07-28T12:30:00+02:00

