Mom’en Familles Maternelle Les Prés Verts Sainte-Luce-sur-Loire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Mom’en Familles Maternelle Les Prés Verts Sainte-Luce-sur-Loire, 7 octobre 2023, Sainte-Luce-sur-Loire. 2023-10-07

Horaire : 10:00 12:15

Gratuit : oui Tout public Chaque mois, le Pôle parentalité propose un moment pour expérimenter une activité en famille, faire une pause, partager un café avec d’autres parents, échanger avec des professionnels sur des questions de parentalité. Maternelle Les Prés Verts Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 25 70 76 https://www.sainte-luce-loire.com/services-periscolaires/ 02 40 68 16 56 https://www.sainte-luce-loire.com/agenda/momen-familles-6/

