Villenave-d'Ornon Eveil multisports maternelle Jean Jaurès Villenave-d’Ornon, 15 novembre 2023, Villenave-d'Ornon. Eveil multisports Mercredi 15 novembre, 07h30 maternelle Jean Jaurès MATIN GROUPE 1: Initiation Tennis de table séance 1/2 GROUPE 2: Boxe anglaise séance 2/3 GROUPE 3: Hand ball séance 2/3 APRES-MIDI . Activité manuelle : père noel

. Parcours sportif maternelle Jean Jaurès rue Jean-Jacques Rousseau 33140 Villenave-d’Ornon 33140 Chambéry Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « apsmatjjaures@mairie-villenavedornon.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Age min 5 Age max 6

