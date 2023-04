Eveil multisports maternelle Jean Jaurès Villenave-d'Ornon Catégories d’Évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Eveil multisports maternelle Jean Jaurès, 10 mai 2023, Villenave-d'Ornon. Eveil multisports Mercredi 10 mai, 07h30 maternelle Jean Jaurès MATIN GROUPE 1: Boxe anglaise séance 2/3 GROUPE 2: Athlétisme séance 2/3 GROUPE 3 :AISANCE AQUATIQUE (piscine de Villenave d’Ornon) séance 2/7 APRES-MIDI Sortie parc sourreil Visite d’une ruche

13h30-15h30 Groupe 1 Césaire, Moulin, Michelet, Ferry, Curie

Groupe 2 Cascade, Béquet, Fontaine

Groupe 3 Delaunay, Verne, Jaurès maternelle Jean Jaurès rue Jean-Jacques Rousseau 33140 Villenave-d’Ornon 33140 Chambéry Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « apsmatjmoulin@mairie-villenavedornon.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T07:30:00+02:00 – 2023-05-10T18:30:00+02:00

