Matériauthèque : réemploi de matériaux de construction ou de bricolage Déchetterie de Chambéry – Bissy 57 rue du Pré Demaison Chambéry

2021-11-26 08:30:00 – 2021-11-26 12:00:00

Chambéry Savoie Chambéry Savoie Zone de gratuité : réemploi dédiée aux matériaux de construction ou de bricolage.

Récupérez dès aujourd’hui outils, matériaux ou produits de chantiers.

N’hésitez pas à déposer vos matériaux pouvant être réemployés ou réutilisés. animation.dechets@grandchambery.fr https://www.grandchambery.fr/29-dechets.htm Déchetterie de Chambéry – Bissy 57 rue du Pré Demaison Chambéry

